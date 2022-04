https://it.sputniknews.com/20220403/bucha--15800697.html

Bucha, che cosa si sa dei video diffusi oggi

Bucha, che cosa si sa dei video diffusi oggi

Cosa si sa del "video di Bucha": le autorità ucraine e i media hanno distribuito filmati di persone presumibilmente uccise a colpi di arma da fuoco nella città... 03.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-03T21:55+0200

2022-04-03T21:55+0200

2022-04-03T22:38+0200

ucraina

russia

incidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/15564865_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_6457f308181154b923037533a9af125b.jpg

In alcuni fotogrammi si nota che i "cadaveri" muovono le braccia e rimuovono gli arti per non cadere sotto le ruote dell'equipaggiamento militare, e nello specchietto retrovisore dell'auto dell'operatore si può vedere come la posizione di uno dei corpi si sposti dopo il passaggio della vettura: da parallela al bordo della strada a perpendicolare.Il Ministero della Difesa ha indicato prove concrete che si tratta di una provocazione: tutte le unità russe hanno lasciato completamente Bucha il 30 marzo.Il 31 marzo, il sindaco Fedoruk ha confermato in un videomessaggio che non c'era nessuno delle forze armate russe in città e non ha menzionato i residenti uccisi per le strade. Il video è stato mostrato sul canale "Ucraina 24" il 1 aprile. L' 1 e 2 aprile a Bucha è arrivata la divisione di difesa territoriale dell'esercito ucraino con a capo Sergei Korotkikh: nel suo video si vedono strade vuote e attrezzature distrutte. Il suo vice Jean Beleniuk sorride e non riporta informazioni sui cadaveri nei suoi social.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, russia, incidente