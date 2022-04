https://it.sputniknews.com/20220403/belgio-protesta-dei-migranti-clandestini-trattateci-come-i-rifugiati-ucraini--15799463.html

Belgio, protesta dei migranti clandestini: trattateci come i rifugiati ucraini

Domenica, numerosi cittadini africani che, da molti anni, vivono clandestinamente in Belgio, si sono riuniti in una protesta a Bruxelles, chiedendo alle... 03.04.2022, Sputnik Italia

I manifestanti si sono riuniti nell'area del parco Porte-de-Ninov della capitale belga. Qui, tre giorni fa, in segno protesta, avevano piantato delle tende, passandovi la notte nonostante il clima freddo.Domenica, in accordo con le autorità locali, i manifestanti hanno smantellato le tende e si sono recati a protestare alla sede dell'Ufficio per gli affari degli stranieri.Lì, i manifestanti intendono allestire delle simboliche tende di cartone, sulle quali vengono scritte le loro richieste.A suo avviso, sono in tanti tra le fila dei manifestanti ad essere arrivati in Europa molti anni fa. Tuttavia, la mancanza di documenti avrebbe impedito loro di ottenere un impiego ufficiale, rendendoli spesso vittime di sfruttamenti da parte dei datori di lavoro.Nel frattempo, il segretario di Stato belga per la migrazione e la concessione d'asilo, Sami Mahdi, ha già affermato di non credere che i migranti provenienti da paesi sicuri debbano essere equiparati, in termini di diritti, ai rifugiati in fuga dall'Ucraina.In precedenza, le autorità del Belgio avevano annunciato l'arrivo di circa 30.000 rifugiati dall'Ucraina. In accordo con la direttiva UE, gli ucraini in arrivo ricevono automaticamente un permesso di soggiorno per un anno, l'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sanitaria e ai sistemi educativi. Molti di loro trovano un alloggio e ricevono assistenza finanziaria.Secondo varie fonti, sono circa 150.000 gli stranieri a vivere in Belgio senza una registrazione ufficiale.Allo stesso tempo, questi lavorano attivamente in molti settori dell'economia, in particolare nell'edilizia, dove la manodopera non è sufficiente.

