https://it.sputniknews.com/20220402/zelensky-si-rifiuta-di-discutere-dellattacco-delle-forze-armate-ucraine-al-deposito-di-belgorod-15780087.html

Zelensky si rifiuta di discutere dell'attacco delle forze armate ucraine al deposito di Belgorod

Zelensky si rifiuta di discutere dell'attacco delle forze armate ucraine al deposito di Belgorod

Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha rifiutato di commentare l'attacco al deposito petrolifero di Belgorod, riferendo di condividere alcune informazioni... 02.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-02T09:30+0200

2022-04-02T09:30+0200

2022-04-02T09:30+0200

vladimir zelensky

dichiarazioni

mondo

ucraina

russia

diplomazia

geopolitica

la situazione in ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/15769950_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ba6fd495f690f1e10c8c86d661d0c20c.jpg

Il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky, in un'intervista al canale televisivo americano Fox News, ha rifiutato di commentare i dettagli dell'attacco effettuato da due elicotteri delle forze armate ucraine al deposito petrolifero di Belgorod, e ha affermato di "non voler discutere i propri ordini".Il giornalista Bret Bayer ha chiesto al capo dello stato se l'Ucraina avesse compiuto un attacco a una struttura "militare" in Russia.Il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa, il maggiore generale Igor Konashenkov, ha affermato in precedenza che il 1 aprile due elicotteri Mi-24 ucraini sono entrati nello spazio aereo russo a bassa quota e hanno lanciato un attacco missilistico contro un deposito petrolifero situato alla periferia di Belgorod. Ha sottolineato che questa non è una struttura militare e serve a fornire carburante solo ai veicoli civili. Le autorità del centro regionale e un rappresentante della Rosneft hanno reso noto che non ci sono state vittime a seguito dell'incidente.Secondo il ministero per le situazioni di emergenza della Russia, otto serbatoi di carburante, contenenti 2.000 metri cubi ciascuno di combustibile, sono andati in fiamme.A seguito dell'attacco, il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha dichiarato: "Senza dubbio non è qualcosa che può essere percepito come una creazione di condizioni favorevoli al proseguimento dei negoziati".La mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali delle guarnigioni militari ucraine, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir zelensky, dichiarazioni, mondo, ucraina, russia, diplomazia, geopolitica