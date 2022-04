https://it.sputniknews.com/20220402/un-hotel-negli-usa-accoglie-gli-ospiti-e-le-loro-piante-dappartamento-15788788.html

Un hotel negli USA accoglie gli ospiti e le loro piante d'appartamento

Un hotel inusuale è stato inagurato nello stato americano del Kentucky. Gli ospiti dell'hotel potranno godere di veri e propri "privilegi" verdi. 02.04.2022, Sputnik Italia

Come riporta UPI, l'hotel in questione offre ai turisti alloggi in cui possono portare le loro piante d'appartamento.I proprietari dell'Elwood Hotel & Suites ritengono che il loro hotel sia il primo al mondo ad essere "plant-friendly".Ai turisti che giungeranno alla struttura con i loro amici verdi verrà offerto un set speciale di servizi. A partire dall'8 aprile, agli ospiti verrà infatti offerto il pacchetto di camere The Gardener's Premier, che consente di soggiornare in sei suite con letto king-size.Ciascuna di queste stanze dispone di molta luce solare.Il pacchetto include anche tanto verde, un cactus in vaso in omaggio e persino uno speciale tè alle piante, servito in una tazza rosa. Tutti gli ospiti dell'hotel, comunque, avranno l'opportunità di godere di diversi "privilegi vegetali", tra i quali lo speciale cocktail Garden Mojito, a base di sciroppo di more, erbe fresche e fiori commestibili."Dato che gli ospiti adorano già il design a tema botanico di Elwood, abbiamo pensato che avesse senso far salire l'idea ad un livello successivo, incoraggiandoli a portare all'avventura le loro piante preferite", ha affermato Barbara Jean Josie, direttore per lo sviluppo della catena hotel.A suo avviso, ci sono molti hotel che accettano animali domestici. Quindi, perchè non invitare le persone a fare il check-in in compagnia delle loro piante preferite?

