Teheran propone alla Russia misure per aggirare le sanzioni occidentali

Mohsen Karimi, vicedirettore della Banca Centrale dell'Iran per gli affari internazionali, ha dichiarato a Sputnik che le autorità iraniane hanno offerto alla... 02.04.2022, Sputnik Italia

La leadership iraniana ha quarant'anni di esperienza di resistenza alle sanzioni occidentali, in particolare quelle statunitensi. In questo periodo Teheran è riuscita a riorientarsi verso la produzione dei propri beni in tutti i settori dell'economia. Allo stesso tempo l'Iran mantiene inoltre il commercio estero ad un buon livello. Date le sanzioni dell'Occidente e l'impossibilità di commerciare con i Paesi europei, l'Iran si è completamente rivolto alla regione asiatica, in particolare alla Cina. In precedenza diversi Paesi occidentali hanno imposto nuove sanzioni contro la Federazione Russa per gli eventi in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Federazione Russa è una strategia di lungo periodo dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. Ha aggiunto che gli eventi attuali sono un marchio al dominio globale dell'Occidente sia in campo politico che economico.

