Sri Lanka, il presidente dichiara l'emergenza dopo escalation delle proteste a Colombo

"Premesso che sono del parere che, a causa di un'emergenza pubblica in Sri Lanka, sia opportuno fare così, nell'interesse della pubblica sicurezza, della tutela dell'ordine pubblico e del mantenimento delle forniture e dei servizi essenziali alla vita del comunità, sappiate che io, Gotabaya Rajapaksa, Presidente, in virtù dei poteri conferitimi dalla Sezione 2 dell'Ordinanza di Pubblica Sicurezza (...) con questa proclamazione dichiaro che le disposizioni della parte II di tale ordinanza entreranno in vigore in tutto lo Sri Lanka con effetto dal 1 aprile duemila e ventidue", ha affermato il presidente in un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Straordinaria nazionale.