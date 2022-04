https://it.sputniknews.com/20220402/scienza-stampante-3d-salva-la-vita-ad-un-uccello-bucerotide-malato-di-cancro-avra-un-becco-nuovo-15789318.html

Scienza, stampante 3D salva la vita ad un uccello bucerotide malato di cancro: avrà un becco nuovo

Scienza, stampante 3D salva la vita ad un uccello bucerotide malato di cancro: avrà un becco nuovo

L'operazione, unica nel suo genere, è stata un successo: stampato in 3D un becco nuovo per l'uccello malato. 02.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-02T22:49+0200

2022-04-02T22:49+0200

2022-04-02T22:49+0200

animali

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/15789431_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_a9024ca7068da005e7c24c35f62ea90f.jpg

Il Daily Mail ha raccontato la storia di un uccello bucerotide di uno zoo della Florida, la cui vita è stata salvata grazie a un'operazione unica. A Crescent, bucero di 25 anni dello zoo di Tampa "Zootampa", era stato diagnosticato un carcinoma a cellule squamose, diagnosi che, di solito, per i volatili della sua specie, comporta un'aspettativa di vita non superiore all'anno.Tuttavia, il personale dello zoo ha deciso di combattere per la vita dell'animale.ZooTampa ha contattato veterinari di tutto il paese, nonché diversi medici specializzati in dermatologia. Molti di questi hanno accettato di fare volontariato e di aiutare Crescent gratuitamente.Gli specialisti hanno deciso di stampare in 3D il becco del bucero, impiantando viti dentali in acrilico e titanio nella parte superiore del becco.Nei buceri con carcinoma a cellule squamose, il tumore si colloca solitamente nella parte anteriore del becco, ma nel caso di Crescent si trovava nella parte posteriore.In ogni caso, dopo aver rimosso con successo il tumore, l'uccello è stato dotato di un nuovo becco.Crescent è ora libero dal cancro. L'animale è attentamente monitorato, mentre si riprende dall'intervento chirurgico nella sua voliera.Crescent è diventato il primo uccello negli Stati Uniti e il secondo al mondo a ricevere un becco protesico stampato in 3D.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animali, usa