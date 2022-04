https://it.sputniknews.com/20220402/roscosmos-discutera-a-breve-col-governo-russo-sulle-opzioni-per-terminare-la-collaborazione-sulliss-15783746.html

Roscosmos discuterà a breve col governo russo sulle opzioni per terminare la collaborazione sull'ISS

Roscosmos discuterà a breve col governo russo sulle opzioni per terminare la collaborazione sull'ISS

L'agenzia spaziale russa, Roscosmos, informerà a breve il governo su come sarà possibile interrompere la cooperazione con i partner occidentali sulla Stazione... 02.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-02T12:58+0200

2022-04-02T12:58+0200

2022-04-02T13:35+0200

spazio

sanzioni

iss

dmitry rogozin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/10135810_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_9fd77cc47ef12b5cf58b5bc61fb1a10a.jpg

"Roscosmos presenterà a breve le proprie proposte concrete sulle tempistiche per terminare la cooperazione sulla ISS con le agenzie spaziali USA, canadese, UE e giapponese alla dirigenza della nostra nazione", ha scritto su Telegram Dmitriy Rogozin, direttore dell'agenzia.Il direttore ha dubbi sul fatto che la Russia e l'Occidente possano cooperare sullo spazio, dopo tutte le sanzioni imposte contro la Russia.I vertici delle agenzie spaziali americana, europea e canadese si sono rifiutati di affrontare le sanzioni paralizzanti imposte all'industria spaziale russa, ha fatto notare Rogozin.Il direttore ha pubblicato le lettere dell'amministratore della NASA, Bill Nelson, del CEO dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, e del capo dell'Agenzia Spaziale Canadese, Lisa Campbell, riferendo che le risposte di questi sono state "quasi identiche".Nelson ha risposto che "la NASA continuerà a lavorare con i principali dipartimenti federali e agenzie USA per facilitare la cooperazione continua sulla ISS e la sua operatività. (...) Garantire la sicurezza e il successo delle operazioni dell'ISS rimane una delle priorità degli Stati Uniti."La Campbell ha detto che, sebbene l'agenzia canadese non avesse una cooperazione diretta con le compagnie di ingegneria russe sanzionate, "noi continueremo a lavorare con le principali organizzazioni del governo canadese per facilitare la cooperazione continua sulla ISS e la sua operatività."Aschbacher ha riferito che avrebbe reindirizzato la richiesta di mediazione sulla rimozione delle sanzioni all'industria aerospaziale russa agli stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea, "visto che queste questioni sono di loro competenza."Il direttore di Roscosmos ha sostenuto che le risposte hanno mostrato come l'Occidente non rimuoverebbe le sanzioni contro l'industria spaziale russa, ma ha suggerito che queste restrizioni non avrebbero toccato aree in cui la partecipazione russa al progetto ISS era fondamentale.

https://it.sputniknews.com/20220401/xi-jinping-la-cina-si-rammarica-che-la-situazione-in-ucraina-sia-arrivata-a-questo-punto-15779172.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spazio, sanzioni, iss, dmitry rogozin