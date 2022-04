https://it.sputniknews.com/20220402/pnrr-per-lex-capo-economista-di-confindustria-galli-il-piano-va-rivisto-con-priorita-allenergia-15786565.html

Pnrr, per l'ex capo economista di Confindustria Galli il piano va rivisto con priorità all'energia

Pnrr, per l'ex capo economista di Confindustria Galli il piano va rivisto con priorità all'energia

Giampaolo Galli, ex capo economista di Confindustria nonché docente per l'Università Cattolica di Milano, rilancia il monito sollevato nei giorni scorsi... 02.04.2022, Sputnik Italia

Per Giampaolo Galli, docente presso "Osservatorio sui conti pubblici italiani" dell'Università Cattolica di Milano, il Pnrr, piano nazionale di Ripresa e Resilienza, va rivisto alla luce dei recenti sviluppi e della crisi in atto in Ucraina. Nello specifico il piano richiede una revisione "nei tempi e nelle risorse" in fatto di investimenti, con attenzione in particolare per il settore energetico, tenendo conto soprattutto degli aumenti dei prezzi delle materie prime. Recentemente anche l'attuale presidente degli industriali, Carlo Bonomi, aveva lanciato il monito, sottolineando ancora una volta come l'aumento dei prezzi di materie prime in primis, ma anche del costo dell'energia desti l'allarme di tutto il settore industriale della Penisola. "Le imprese non riescono a fare gli investimenti programmati, in parte perché mancano le materie prime ma, in parte, anche perché i costi sono aumentati in qualche caso di venti volte, quindi non si può non tener conto delle opportune clausole di revisione prezzi", citato sempre da Agi.Galli auspica così una "ripresa degli investimenti atta a rimettere in moto gli investimenti per emanciparsi dal gas russo", che tradotto vuol dire che l'Italia dovrà cercare gli idrocarburi, o soluzioni alternative valide per l'approvvigionamento energetico. Galli sottolinea infine come si debba a suo dire dare la priorità alla ricerca di fonti di energia, piuttosto che all'ecologia, come traspare dal suo stesso intervento, citato sempre da Agi:

