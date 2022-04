https://it.sputniknews.com/20220402/peskov-prestigio-di-euro-e-dollaro-in-calo-i-pagamenti-nelle-valute-nazionali-sono-inevitabili-15790067.html

Peskov: prestigio di euro e dollaro in calo, i pagamenti nelle valute nazionali sono inevitabili

02.04.2022

Il Cremlino esprime soddisfazione per il fatto che il presidente turco Tayyip Erdogan trovi la forza di non bruciare ponti con la Russia e difendere gli interessi di Ankara, ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. "La Turchia è sempre stata una potenza regionale abbastanza grande e la Turchia è storicamente membro della NATO. Nonostante ciò, soprattutto sotto la presidenza di Erdogan, la Turchia è diventata la più sovrana tra tutti gli Stati membri sovrani della NATO. E questo è un Paese che può permettersi un lusso come quello di difendere i propri interessi", ha detto Peskov intervenendo sul canale televisivo Belarus 1.Peskov ha spiegato che la Turchia può rifiutare Bruxelles e non aderire alle sanzioni contro la Russia:"Abbiamo buone prospettive con la Turchia e siamo lieti che Erdogan trovi la forza per difendere e perseguire i suoi interessi, gli interessi del suo Paese e non essere nel mainstream. Ora come ora tutti gli europei sono nel mainstream , ma a proprie spese, ed i soldi li fa Washington", ha sottolineato Peskov.Negoziati, l'importante è che continuinoI negoziati tra Russia e Ucraina non sono facili, ma l'importante è che continuino, ha affermato l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov.Transazioni nelle valute nazionaliIl prestigio del dollaro e dell'euro barcolla sullo sfondo dei giochi di sanzioni da parte dell'Occidente, ed il processo di passaggio dei paesi a accordi reciproci nelle valute nazionali non può essere fermato, ha affermato Dmitry Peskov, addetto stampa del Presidente della Federazione Russa , in un'intervista in onda su Belarus 1.In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sul trasferimento in rubli dei pagamenti per le forniture di gas ai paesi ostili.

