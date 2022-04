https://it.sputniknews.com/20220402/oggi-proteste-di-massa-in-gran-bretagna-contro-laumento-dei-prezzi-15784978.html

Oggi proteste di massa in Gran Bretagna contro l'aumento dei prezzi

Oggi proteste di massa in Gran Bretagna contro l'aumento dei prezzi

Maxi-proteste in programma in tutto il paese per la giornata di oggi, alla luce dei notevoli aumenti dei prezzi registrati su tutti i comparti, dall'alimentare... 02.04.2022, Sputnik Italia

Gli attivisti del movimento del National Assembly hanno in programma proteste su larga scala in tutta la Gran Bretagna per questo sabato, a causa del forte aumento dei prezzi.Sono previste azioni nelle 25 città più grandi del paese, tra cui Londra, Liverpool e Manchester.Sullo sfondo dell'aumento dei prezzi dell'energia, l'inflazione annua in Gran Bretagna a febbraio ha raggiunto un nuovo livello record degli ultimi 30 anni, pari al 6,2%.Le proteste si svolgono sullo sfondo di un aumento del 54% della soglia dei prezzi di gas ed elettricità. Questa decisione è stata presa all'inizio di febbraio, a causa del forte aumento dei prezzi mondiali del gas, ma è entrata in vigore il 1° aprile. A seguito della decisione del regolatore dell'energia, il costo della stessa per i consumatori britannici aumenterà in media di 700 sterline all'anno e ammonterà a circa 2.000 sterline.La soglia dei prezzi dell'energia in Gran Bretagna è fissata dall'autorità di regolamentazione due volte l'anno per i periodi estivi (aprile-settembre) e invernali (ottobre-marzo). I fornitori non possono fissare prezzi superiori a questo massimo.Secondo un'indagine del National Statistical Service del paese, a causa dell'aumento della spesa, il 51% dei britannici ha iniziato a spendere meno per beni non essenziali, il 34% usa meno gas o elettricità in casa, il 31% spende meno per cibo e generi di prima necessità merce.

