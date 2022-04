https://it.sputniknews.com/20220402/la-polonia-riconosce-lefficacia-delle-misure-adottate-dalla-russia-per-stabilizzare-il-mercato-15787582.html

La Polonia riconosce l'efficacia delle misure adottate dalla Russia per stabilizzare il mercato

Le dichiarazioni in merito all'efficacia delle misure adottate dal Cremlino in risposta alle sanzioni occidentali sono state fatte da Petr Muller, addetto... 02.04.2022, Sputnik Italia

Muller ha rilevato che il valore della valuta russa è tornato ai livelli di un mese fa, grazie alle azioni che la leadership russa ha intrapreso per rafforzare il rublo. Secondo Muller, le azioni della leadership russa "si rivelano efficaci perché l'UE non ha implementato le sanzioni annunciate in precedenza dai leader europei, non chiudendo, ad esempio, l'accesso al sistema SWIFT a tutte le banche russe".In risposta all'operazione speciale della Russia in Ucraina, i paesi occidentali hanno introdotto nuove sanzioni anti-russe, anche contro banche e imprese. Diverse compagnie hanno annunciato il ritiro dal mercato russo, oltre alla chiusura dei propri impianti di produzione nel paese.Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha osservato che le società occidentali si rifiutano di lavorare con la Russia solo a seguito a enormi pressioni.Tuttavia, ha dichiarato, la Russia risolverà tutti i problemi economici causati dall'Occidente.

