La Lituania rinuncia completamente alle forniture di gas dalla Russia

La Lituania rinuncia completamente alle forniture di gas dalla Russia

Gitanas Nausėda, il presidente della Lituania, ha annunciato che da aprile il suo paese rinuncerà del tutto alle forniture di gas russo. 02.04.2022, Sputnik Italia

La Commissione Europea ha elaborato un piano per la sostituzione del gas russo con un volume di consumo di 155 miliardi di metri cubi all'anno.Tra le misure approvate c'è la riduzione dell'utilizzo di radiatori e condizionatori, misura che, a sua volta, favorirà il risparmio di circa 14 miliardi di metri cubi di gas all'anno.In Europa, inoltre, sono in fase di sviluppo diversi progetti di green energy, come l'installazione di generatori eolici e di pannelli solari.Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca sta convertendo in rubli i pagamenti per le forniture di gas ai paesi ostili.Il capo della Federazione Russa ha motivato questa decisione definendo inopportuno ricevere i pagamenti in valuta estera.Allo stesso tempo, Putin ha comunicato la continuazione delle consegne del carburante blu sulla base dei volumi e dei prezzi fissati nei contratti, dal momento che la Russia tiene alla propria reputazione.Nella giornata di sabato in Gran Bretagna si sono svolte manifestazioni con la richiesta di dimissioni del primo ministro Boris Johnson a seguito del brusco aumento dei prezzi del gas.

