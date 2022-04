https://it.sputniknews.com/20220402/germania-unione-industriali-previsto-crollo-dellindustria-a-causa-dellembargo-sul-gas-russo-15779512.html

Germania, Unione industriali: previsto crollo dell'industria a causa dell'embargo sul gas russo

Il presidente dell'Unione federale dell'industria tedesca (BDI) Siegfried Russwurm in onda sul canale televisivo ZDF ha avvertito delle conseguenze fatali dell'embargo sulle risorse energetiche dalla Russia.A suo avviso il rifiutare le forniture di gas provenienti dalla Russia può mettere l'industria in una situazione disperata.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali delle guarnigioni militari ucraine, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

