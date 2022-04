https://it.sputniknews.com/20220402/gentiloni-annuncia-nuove-sanzioni-ma-non-ontro-il-settore-energetico-russo-15785686.html

Gentiloni annuncia nuove sanzioni, ma non contro il settore energetico russo

Gentiloni annuncia nuove sanzioni, ma non contro il settore energetico russo

In occasione di un'intervista a margine del forum di European House-Ambrosetti, il commissario europeo Paolo Gentiloni ha dichiarato che si sta pensando... 02.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-02T15:27+0200

2022-04-02T15:27+0200

2022-04-02T15:41+0200

economia

sanzioni

europa

paolo gentiloni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/373/32/3733295_0:312:4279:2719_1920x0_80_0_0_dae7b05691b95a7300bd8e7f5725125c.jpg

Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, in occasione del forum organizzato dal gruppo di consulenza European House-Ambrosetti, riguardo all'eventualità di ulteriori sanzioni nei confronti della Russia ha dichiarato che "sì, vi saranno ulteriori sanzioni ma non nell'energia".Il video del botta e risposta del Commissario con i giornalisti è stato pubblicato da Il Sole 24 Ore.Un certo numero di paesi occidentali ha introdotto nuove sanzioni contro la Russia, in risposta all'operazione speciale messa in atto da parte della stessa in Ucraina. Come ha affermato in precedenza l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, le sanzioni occidentali sono molto gravi, ma per esse "la Russia si stava preparando in anticipo". Ha aggiunto che richiedono l'analisi e il coordinamento dei dipartimenti al fine di sviluppare misure di risposta che soddisfino gli interessi della Federazione Russa.Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato in precedenza che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. Secondo lui, l'obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone. Putin ha anche affermato che gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno effettivamente mancato ai loro obblighi nei confronti della Russia, congelando le sue riserve di valuta estera. Ha aggiunto che gli eventi attuali pongono fine al dominio globale dell'Occidente sia in politica che in economia.

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, sanzioni, europa, paolo gentiloni