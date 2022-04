https://it.sputniknews.com/20220402/francia-ad-una-settimana-dal-primo-turno-elettorale-oggi-macron-parlera-a-35000-persone-15783915.html

Francia, ad una settimana dal primo turno elettorale, oggi Macron parlerà a 35.000 persone

Francia, ad una settimana dal primo turno elettorale, oggi Macron parlerà a 35.000 persone

Ad una settimana dalla prima tornata elettorale, si attende il comizio del presidente uscente Macron all'arena della Défense. 02.04.2022, Sputnik Italia

Nuova sfida alle porte per il presidente uscente Emmanuel Macron e Marine Le Pen, sfida che ricalca la stessa tra i due vista in atto 5 anni fa.Nell'ultima occasione, Macron aveva quasi sopraffatto la sfidante, prendendo il doppio dei voti della Le Pen.Distanza ridotta oggi, con Macron che cerca di aumentare il distacco sfruttando il grande comizio in programma all'Arena della Défense, luogo usualmente adibito a concerti ed eventi sportivi e situato nel quartiere degli affari di Parigi.L'attesa è per 35.000 persone e vi è trepidazione per la prima parte del comizio, presentato come "a sopresa ed interattivo".Da ultimo sondaggio elettorale, il presidente in carica Macron risulta favorito sulla rivale con un 28,5% delle preferenze, segnando addirittura un aumento.Notevolmente distaccati dal gruppo di testa abbiamo per la sinistra Jean-Luc Mélenchon, fermo al 15%, e Eric Zammour ormai in picchiata e stabile al 9,5%.

