Finlandia, premier Sanna Marin: entro fine primavera il Paese dovrà decidere su ingresso nella NATO

Sanna Marin, ministra Capo della Repubblica finlandese, in occasione di un incontro del Partito socialdemocratico ha parlato della plausibile adesione alla... 02.04.2022, Sputnik Italia

La decisione sul possibile ingresso della Finlandia nella NATO dovrebbe essere presa in primavera, ha affermato il primo ministro Sanna Marin, parlando a una riunione del Partito socialdemocratico, di cui è a capo.La discussione sull'ingresso della Finlandia nella NATO sta guadagnando slancio mentre la Russia continua l'operazione militare speciale in Ucraina e il numero di finlandesi che vogliono che il paese si unisca all'alleanza batte tutti i record, secondo i sociologi. Il presidente del Consiglio ha osservato che la "scelta dovrà essere responsabile".Marin ha osservato di aver discusso una possibile domanda per l'ingresso della Finlandia nella NATO con i capi di diversi Stati membri e con il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, e tutti hanno mostrato la volontà di accettare il paese nell'alleanza.La Finlandia non è membro della NATO, ma mantiene una stretta collaborazione con l'organizzazione.Noti politici finlandesi stanno esprimendo la loro propensione ad una possibile adesione alla NATO alla vigilia delle prossime audizioni parlamentari sulla sicurezza del Paese previsti per questo aprile.Come riportato a metà marzo, il governo finlandese sta preparando un rapporto con una valutazione completa della sicurezza del Paese a causa degli eventi in Ucraina, che sarà presentato al parlamento a breve.

