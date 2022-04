https://it.sputniknews.com/20220402/di-maio-le-sanzioni-anti-russe-hanno-colpito-il-settore-energetico-di-tutti-i-paesi-europei-15787201.html

Di Maio: le sanzioni anti-russe hanno colpito il settore energetico di tutti i paesi europei

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha parlato dell'impatto negativo delle sanzioni anti-russe sul settore energetico di tutti i paesi europei.Secondo lui, in questo contesto, l'Italia presta grande attenzione alla cooperazione con i suoi partner affidabili con un grande potenziale in questo settore.Un certo numero di paesi occidentali ha introdotto nuove sanzioni contro la Federazione Russa a causa dell'apertura dell'operazione speciale in atto in Ucraina. Secondo l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, anche se le sanzioni occidentali sono molto gravi, la Russia si stava preparando in anticipo.Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia mondiale. Secondo lui, l'obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone. Putin ha anche affermato che gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno effettivamente mancato ai loro obblighi nei confronti della Russia, congelando le sue riserve di valuta estera. Ha aggiunto che gli eventi attuali pongono fine al dominio globale dell'Occidente sia in politica che in economia.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che le società occidentali che si rifiutano di lavorare con la Russia lo hanno fatto sotto enormi pressioni, ma la Russia risolverà tutti i problemi con l'economia che l'Occidente le crea.Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha affermato in un'intervista a Sputnik che il ritiro delle società straniere dal mercato russo è "una storia assolutamente politica, lo fanno sotto la pressione delle loro autorità. Le compagnie straniere che hanno sospeso il lavoro nella Federazione Russa si stanno convincendo a non introdurre gestioni esterne e a non nazionalizzarle, perché vogliono tornare, lo faranno, ma la domanda è quando e con quali perdite", ha aggiunto Medvedev.

