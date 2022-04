https://it.sputniknews.com/20220401/xi-jinping-la-cina-si-rammarica-che-la-situazione-in-ucraina-sia-arrivata-a-questo-punto-15779172.html

Xi Jinping: "La Cina si rammarica che la situazione in Ucraina sia arrivata a questo punto"

Xi Jinping: "La Cina si rammarica che la situazione in Ucraina sia arrivata a questo punto"

La Cina si rammarica molto che la situazione in Ucraina sia arrivata a questo punto, ha dichiarato venerdì il presidente della Repubblica Popolare, Xi Jinping...

Da parte UE, al summit hanno partecipato il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, e il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, mentre da parte cinese - il leader cinese Xi Jinping. Inoltre, il premier del Consiglio di Stato cinese, Li Keqiang, aveva già tenuto, sempre venerdì, dialoghi separati con i dirigenti UE.Il ministro ha sottolineato che "la posizione della Cina sulla questione ucraina è chiara e coerente, la Repubblica Popolare è sempre stata dalla parte della pace".Secondo questi, Pechino ha sempre tratto in maniera indipendente le sue conclusioni, partendo dal reale stato delle cose, e si è adoperata afficnhé il diritto internazionale e le basilari norme delle relazioni internazionali venissero rispettate, per la necessità di attenersi agli obiettivi e ai principi di base della Carta dell'ONU e anche per una concezione di sicurezza comune e solida.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono oggetto di violenze e genocidio da parte del regime di Kiev da otto anni". Per questo motivo, si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e de-nazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto delle forze armate russe, le milizie delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk sviluppano la loro offensiva, ma nei piani della Russia non figura l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

