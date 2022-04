Washington invita paesi in Europa e Asia al rilascio di petrolio da riserve strategiche

"Il presidente Biden ha coordinato questo rilascio, come tutte le altre mosse contro il presidente russo Vladimir Putin, con i nostri alleati ai vertici del G7 e della NATO nella scorsa settimana. Ha discusso di questo tema prima anche in questa settimana. Inoltre, in questo momento si sta svolgendo una riunione dell'Agenzia internazionale per l'energia alla quale viene valutata la questione del rilascio di ulteriori volumi di petrolio da parte di altri paesi", ha detto Hochstein a Bloomberg TV.