Tenta di suicidarsi, ma la madre lo salva: lui la strangola a morte

La triste, quanto singolare, vicenda si è consumata in provincia di Cuneo. Un uomo di 57 anni ha ucciso la madre, dopo che questa aveva cercato di salvarlo da... 01.04.2022, Sputnik Italia

L'uomo, Gabriele Tolosano, un ex operaio in pensione di 57 anni, era da molto in cura per problemi psichici, che devono averlo portato a tentare l'estremo gesto.Tolosano ha dapprima tentato di tagliarsi con un coltello, ma ha poi deciso di togliersi la vita gettandosi dal balcone, riportando però solo lievi ferite, dal momento che questo si trovava a pochi metri dal suolo, riporta Ansa.Ed è a questo punto che la madre, Olga Aimar, di 92 anni, è intervenuta per salvarlo. L'uomo però, probabilmente accecato dall'ira per i tentativi falliti, l'ha strangolata a morte.Dopo il fatto, Tolosano ha cercato di telefonare ai parenti, riuscendo però a farfugliare solo parole confuse, ma questi si sono comunque insospettiti e hanno chiamato i carabinieri.Il cadavere della donna è stato ritrovato nella lavanderia, secondo quanto riporta Ansa. Il fatto è avvenuto a Dronero, provincia di Cuneo.

