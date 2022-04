https://it.sputniknews.com/20220401/serbia-morti-otto-minatori-per-soffocamento-da-metano-15778469.html

Serbia: morti otto minatori per soffocamento da metano

Serbia: morti otto minatori per soffocamento da metano

Oltre agli otto minatori morti il bilancio della tragedia parla di ben 58 feriti. 01.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-01T22:59+0200

2022-04-01T22:59+0200

2022-04-01T22:59+0200

serbia

incidente

miniera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/13270279_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_8028d64e1b855e69ebb88dcb4d761a9f.jpg

Sono otto i minatori morti per soffocamento da metano in una miniera di carbone nella regione di Sokobanja, nel sudest della Serbia, 58 sono i feriti; Zorana Mihajlovic, Vice Primo Ministro e ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Serbia, si è immediatamente recata sul posto.Mihajlovic parlando alla stampa ha poi fornito ulteriori dati dichiarando che al momento dell’incidente stavano lavorando nella miniera 67 persone, e che i 58 minatori feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona.La tragedia è avvenuta durante le prime ore del mattino nella miniera Soko, e i corpi delle vittime sono poi stati portati nella vicina città di Nis per l’autopsia, le autorità competenti hanno aperto un fascicolo al fine di accertare le cause dell’incidente.Nel 1998 nella stessa miniera persero la vita 29 minatori.

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

serbia, incidente, miniera