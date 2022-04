https://it.sputniknews.com/20220401/russia-elicotteri-ucraini-attaccano-un-deposito-di-petrolio-a-belgorod---foto-video-15769992.html

Russia, elicotteri ucraini attaccano un deposito di petrolio a Belgorod - Foto, Video

L'incendio al deposito petrolifero di Belgorod è avvenuto a seguito di un attacco di due elicotteri ucraini che erano entrati nello spazio aereo russo a bassa... 01.04.2022, Sputnik Italia

"L'incendio al deposito di petrolio è avvenuto a seguito di un attacco aereo di due elicotteri delle forze armate ucraine, che erano entrati nel territorio della Russia a bassa quota. Non ci sono vittime", ha scritto Gladkov.Il governatore ha aggiunto che la città ha tutte le risorse per estinguere il fuoco. Gli uomini del ministero delle Emergenze stanno cercando di localizzare l'incendio il prima possibile.Venerdì mattina, il governatore della regione di Belgorod ha riferito di un incendio in un deposito di petrolio a Belgorod. Ha specificato che due dipendenti sono rimasti feriti, nulla minaccia le loro vite.I residenti delle tre vie limitrofe vengono spostati in un luogo più sicuro, in particolare all'impianto sportivo Belgorod Arena. Potranno tornare a casa dopo che i vigili del fuoco spegneranno l'incendio.

