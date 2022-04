https://it.sputniknews.com/20220401/proteste-in-sri-lanka-oltre-50-persone-arrestate-15773168.html

Proteste in Sri Lanka: oltre 50 persone arrestate

La polizia dello Sri Lanka ha reso noto che un totale di 54 persone sono state arrestate vicino alla residenza del presidente Rajapaksa durante le proteste... 01.04.2022, Sputnik Italia

"Ieri sera un totale di 54 persone sono state arrestate a Pengiriwatta Mawatha a Mirihana, che conduce alla residenza del presidente", così ha dichiarato il portavoce della polizia, citato dalla rete televisiva Ada Derana. Secondo la polizia, un assistente sovrintendente di polizia e altri quattro agenti sono rimasti feriti durante la protesta e attualmente sono ricoverati in ospedale.I manifestanti hanno cercato di prendere d'assalto la residenza del presidente Gotabaya Rajapaksa. In risposta, la polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere la folla. Secondo il quotidiano, la divisione media del presidente ha affermato che molti degli arrestati fanno parte di organizzazioni estremiste.In mattinata, la polizia dello Sri Lanka ha revocato il coprifuoco, imposto nella capitale ieri sera a seguito di proteste diffuse. Lo Sri Lanka sta attraversando la peggiore crisi economica dalla sua indipendenza nel 1948. La crisi è causata dalla carenza di valuta estera derivante dalla limitazione dei flussi turistici a causa della pandemia di coronavirus, che impedisce al Paese di acquistare carburante a sufficienza. La pandemia di COVID-19 ha colpito il settore turistico dell'isola, una fonte chiave per l’economia del paese.C'è una grave carenza di cibo e beni di prima necessità, carburante e gas nel Paese. Molte parti dello Sri Lanka stanno affrontando continue interruzioni di corrente fino a 13 ore a causa della mancanza di fondi per importare carburante.

