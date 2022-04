https://it.sputniknews.com/20220401/parigi-invita-a-nuove-sanzioni-contro-la-russia-15775837.html

Parigi invita a nuove sanzioni contro la Russia

Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha affermato che è necessario introdurre un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l'UE prenderà... 01.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-01T21:19+0200

2022-04-01T21:19+0200

2022-04-01T21:19+0200

la situazione in ucraina

mondo

politica

economia

ue

russia

I paesi occidentali hanno imposto pesanti sanzioni contro la Federazione Russa dopo che quest'ultima ha lanciato un'operazione speciale per "smilitarizzare" l'Ucraina. All'inizio di marzo, l'Unione Europea ha deciso di disconnettere sette banche russe dal sistema SWIFT: si tratta delle banche VTB, Rossiya e Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank e la società statale VEB.RF. Il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha stimato che i paesi occidentali, nell'ambito delle sanzioni introdotte alla luce dell'operazione in Ucraina, hanno congelato circa la metà, o circa 300 miliardi di dollari, delle riserve auree e valutarie della Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha osservato che "l'Occidente collettivo", congelando i beni russi, ha sostanzialmente tracciato una linea sotto l'affidabilità delle loro valute, ha compromesso la loro fiducia.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha detto che l'obiettivo finale era "smilitarizzare e denazificare" l'Ucraina al fine di fornire "protezione" alle "persone che sono state oggetto di abusi e genocidi da parte del Regime di Kiev per otto anni".

russia

mondo, politica, economia, ue, russia