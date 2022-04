https://it.sputniknews.com/20220401/nuova-udienza-per-patrick-zaki-il-5-aprile-studente-scarcerato-ma-assoluzione-forse-ancora-lontana-15773045.html

Nuova udienza per Patrick Zaki il 5 aprile, studente scarcerato ma assoluzione forse ancora lontana

Lo studente egiziano, scarcerato lo scorso 8 dicembre, non è apparso ottimista circa la possibilità di veder presto una sentenza con assoluzione definitiva. 01.04.2022, Sputnik Italia

"Sulla base della mia esperienza non ho aspettative. Ci sorprendono sempre. Credo che rimanderanno ancora, tuttavia spero che possano chiudere il caso e che presto possa tornare in Italia", ha dichiarato lo studente attivista a Rai Radio1, commentando la prossima udienza del processo che si terrà il 5 aprile. Zaki, nell’attesa di una sentenza definitiva, spera quantomeno che gli venga accettata la richiesta di autorizzazione a lasciare l’Egitto da parte delle autorità. Patrick Zaki, classe 1991, di Mansura, genitori di religione cristiano ortodossa copta, è laureato in farmacia alla German University del Cairo. In occasione delle elezioni presidenziali egiziane del 2018 è stato uno degli organizzatori della campagna elettorale di Khaled Ali, avvocato e attivista politico impegnato nella difesa dei diritti umani che successivamente ritirò la candidatura denunciando un clima di intimidazione. Zaki ha fatto parte dell'associazione per la difesa dei diritti umani Egyptian Initiative for Personal Rights, con sede al Cairo. Dall’autunno del 2019 stava frequentando un master universitario all'Università di Bologna. Il 7 febbraio 2020, nell'intento di tornare in Egitto per fare visita ai parenti, venne arrestato dai servizi segreti all’aeroporto del Cairo con accuse quali minaccia alla sicurezza nazionale e incitamento alle proteste illegali.

