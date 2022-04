https://it.sputniknews.com/20220401/macron-sente-zelensky-discusse-trattative-con-la-russia-e-garanzie-di-sicurezza-15776566.html

Macron sente Zelensky, discusse trattative con la Russia e garanzie di sicurezza

Macron sente Zelensky, discusse trattative con la Russia e garanzie di sicurezza

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha affermato di aver discusso con il presidente francese Emmanuel Macron del processo negoziale con la Federazione... 01.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-01T19:50+0200

2022-04-01T19:50+0200

2022-04-01T19:50+0200

la situazione in ucraina

mondo

politica

francia

ucraina

vladimir zelensky

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/15565252_0:137:3073:1866_1920x0_80_0_0_502288f69029c9ef28b2b6dfbb46b680.jpg

Il membro della delegazione ucraina alle trattative con la Federazione Russa David Arakhamiya aveva affermato che Kiev ha avanzato la proposta di un nuovo sistema di garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Kiev vede i paesi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oltre a Turchia, Germania, Canada, Italia, Polonia e Israele come garanti della sicurezza.Zelensky ha aggiunto che la proposta francese riguardo i corridoi umanitari da Mariupol "deve essere realizzata".Il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, aveva affermato in precedenza che, su richiesta personale del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere federale tedesco Olaf Scholz al presidente russo Vladimir Putin, l'esercito russo avrebbe aperto nuovamente un corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia dal 1° aprile.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono oggetto di violenze e genocidio da parte del regime di Kiev da otto anni". Per questo motivo, si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e de-nazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il ministero della Difesa della Federazione Russa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto delle forze armate russe, le milizie delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk sviluppano la loro offensiva, ma nei piani della Russia non figura l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.Il 25 marzo, il ministero della Difesa russo ha comunicato che gli obiettivi principali della prima fase dell'operazione sono stati raggiunti, alla luce della significativa riduzione del potenziale di combattimento dell'Ucraina, mentre l'obiettivo principale è la liberazione del Donbass.

francia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, francia, ucraina, vladimir zelensky, emmanuel macron