https://it.sputniknews.com/20220401/lintelligence-norvegese-non-vede-alternative-a-putin-15762740.html

L'intelligence norvegese non vede "alternative" a Putin

L'intelligence norvegese non vede "alternative" a Putin

Secondo il capo dei servizi segreti norvegesi Vladimir Putin, il secondo leader europeo più longevo, potrebbe trovarsi sotto pressione nella situazione... 01.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-01T07:29+0200

2022-04-01T07:29+0200

2022-04-01T07:29+0200

norvegia

russia

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/12778134_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_486d65fb7e01da167e27552b6c6a7c73.jpg

Per loro stessa ammissione al momento i servizi segreti norvegesi non vedono alternative in Russia a Vladimir Putin. Il capo dei servizi segreti norvegesi, Nils Andreas Stensønes, ha ipotizzato che Putin sia messo sotto pressione tra il conflitto in Ucraina, le sanzioni dell'Occidente e il malcontento tra gli oligarchi, ma che non ha sfidanti. Secondo Stensønes, è difficile stimare se Vladimir Putin abbia rafforzato o indebolito la sua posizione a seguito dell'operazione speciale della Russia in Ucraina, anche a causa della "ridotta presenza dei media occidentali" e di un "minore accesso af informazioni credibili". Stensønes ha concluso che generalmente è difficile giudicare la stabilità di quello che ha definito un "regime chiuso". Vladimir Putin è presidente della Russia dal 2012 ed è stato in precedenza presidente dal 2000 al 2008. È stato anche primo ministro del paese dal 1999 al 2000 e di nuovo dal 2008 al 2012. Ad oggi, Putin è il secondo leader europeo più longevo dopo Alexander Lukashenko della Bielorussia. La mattina del 24 febbraio la Russia e i suoi alleati delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, recentemente riconosciute, hanno iniziato un'operazione militare in Ucraina. L'operazione e' nata a seguito di quasi otto anni di straziante conflitto civile nel Donbass ed è arrivata all'indomani di settimane di crescenti tensioni, dopo che le forze ucraine hanno condotto attacchi sia di sabotaggio sia tramite cecchini oltre ad aver bombardato le forze del Donbass. All'inizio di marzo l'esercito russo ha reso noti documenti che indicavano che Kiev aveva pianificato di condurre un attacco su vasta scala alle Repubbliche popolari separatiste di Donetsk e Lugansk.

norvegia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

norvegia, russia, vladimir putin