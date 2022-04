https://it.sputniknews.com/20220401/la-russia-registra-il-primo-vaccino-nasale-al-mondo-contro-il-covid-19-15779327.html

La Russia registra il primo vaccino nasale al mondo contro il Covid-19

Nell'agosto 2020, la Russia ha registrato il primo vaccino al mondo contro il coronavirus, lo Sputnik V, sviluppato dal Centro di Epidemiologia e Microbiologia... 01.04.2022, Sputnik Italia

La Russia ha registrato il primo vaccino nasale al mondo contro il Covid-19. Il vaccino nasale è stato approvato per tutte le persone di età superiore ai 18 anni. L'anno scorso il Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya" ha annunciato la creazione di un vaccino nasale sulla base dello Sputnik V. Il presidente russo Putin ha poi affermato di aver preso il vaccino nasale come dose di richiamo. L'11 agosto 2020, la Russia è diventata il primo Paese al mondo a registrare un vaccino contro il Covid. Dopodiché il vaccino è stato acquistato da decine di Paesi in tutto il mondo ed è stato utilizzato con successo nelle campagne di vaccinazione contro l'infezione del coronavirus SARS-CoV-2.

