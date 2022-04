https://it.sputniknews.com/20220401/jim-carrey-si-ritira-dalle-scene-dopo-45-anni-di-carriera-15772479.html

La star canadese è entrata nella storia di Hollywood con molti film di successo come "The Mask", una delle pellicole più iconiche degli anni '90. Questo... 01.04.2022, Sputnik Italia

La star di Hollywood Jim Carrey ha spezzato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo quando ha annunciato il suo ritiro dopo 45 anni di recitazione. "Ne ho abbastanza e ho fatto abbastanza." Giovedì, in un'intervista con Kit Hoover di Access Hollywood, Carrey ha detto che è pronto a rinunciare alla recitazione e che avrebbe accettato solo un altro progetto che è "veramente importante”.“Sto andando in pensione. Sono abbastanza serio", ha detto Carrey. "Dipende: se gli angeli portano una sorta di sceneggiatura scritta con inchiostro dorato, potrei cambiare idea". Soddisfatto del modo in cui la sua vita e la sua carriera sono andate, Carrey ha detto che gli piacerebbe vivere una vita tranquilla e trascorrere del tempo a dipingere e condurre una vita spirituale.“Potrei continuare, ma mi sto prendendo una pausa. Mi piace molto la mia vita tranquilla, e amo davvero dipingere su tela, e amo davvero la mia vita spirituale, e sento che – e questo è qualcosa che potresti non sentire mai dire da un'altra celebrità – ne ho abbastanza. Ho fatto abbastanza", ha sostenuto Carrey.La notizia del ritiro di Carrey ha lasciato i fan scioccati e con il cuore spezzato. Carrey è passato dall'essere un cabarettista a essere uno degli attori più richiesti e pagati di Hollywood, diventando noto in tutto il mondo come uno degli attori comici di maggior successo di tutti i tempi. Carrey sarà poi protagonista del sequel Sonic the Hedgehog 2, che uscirà l'8 aprile.

