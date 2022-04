https://it.sputniknews.com/20220401/jen-psaki-avrebbe-intenzione-di-lasciare-la-casa-bianca-per-lavorare-in-tv-15777667.html

Jen Psaki avrebbe intenzione di lasciare la Casa Bianca per lavorare in TV

Jen Psaki avrebbe intenzione di lasciare la Casa Bianca per lavorare in TV

Le voci attorno al ritiro della Psaki dai suoi impegni alla Casa Bianca stanno circolando da settimane. 01.04.2022, Sputnik Italia

Il segretario stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, è in trattativa con la MSNBC per unirsi al canale una volta lasciati i suoi impegni alla Casa Bianca il mese prossimo, riferisce Axios, citando una fonte.La Psaki non ha ancora avvisato formalmente il centro stampa della Casa Bianca riguardo ai suoi piani, ma ha informato alcuni ufficiali più anziani delle sue intenzioni di iniziare la carriera televisiva, dice il rapporto.A quanto si sa, la Psaki condurrà un programma per la MSNBC, sulla piattaforma streaming della NBC Universal, Peacock.Non è stato ancora firmato alcun contratto, siccome la Psaki sta consultando i suoi avvocati per le contrattazioni con la MSNBC, affinché gli aspetti etici e legali dei suoi piani non influenzino il suo lavoro attuale alla Casa Bianca come segretario stampa, ha spiegato Axios.La 43enne Psaki lavora alla Casa Bianca come segretario stampa per l'amministrazione Biden dal 2021.

jen psaki, casa bianca, msnbc