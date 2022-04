https://it.sputniknews.com/20220401/il-gas-statunitense-non-sostituira-il-gas-russo-in-europa-sostiene-il-premier-ungherese-orban-15773276.html

“Il gas statunitense non sostituirà il gas russo in Europa”, sostiene il premier ungherese Orban

Il Primo ministro ugherese Viktor Orban ha sostenuto, in occasione di una diretta radio su di una emittente nazionale, che il Gas Naturale Liquefatto (GNL)...

Il Primo ministro ha richiamato l'attenzione sul fatto alcuni paesi europei, come appunto l’Ungheria, anche solo pensando alla geografia è impensabile concepire alternative credibili al gas russo. Mentre infatti il prezioso carburante blu dalla Russia arriva all’Ungheria facilmente con i gasdotti già funzionanti che lo portano direttamente dalla Siberia, il fatto stesso di non avere sbocchi sul mare, e quindi non potendo usufruire di terminali per il GNL propri, rende qualsiasi alternativa di approvvigionamento assolutamente non realistica. In precedenza Viktor Orban aveva dichiarato che l'Ungheria non avrebbe aderito alle sanzioni anti-russe e non avrebbe sostenuto il divieto del commercio di energia con la Russia sostenendo che qualsiasi altra strategia avrebbe potuto comportare "un peso insopportabile" poiché l'85% di tutto il gas consumato dal Paese e il 64% del petrolio da cui viene prodotto il carburante proviene dalla Federazione Russa.

