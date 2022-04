https://it.sputniknews.com/20220401/i-giovani-britannici-preferiscono-piu-la-cioccolata-al-sesso---statistiche-15776737.html

I giovani britannici preferiscono più la cioccolata al sesso - statistiche

I giovani britannici preferiscono più la cioccolata al sesso - statistiche

Mentre il 25% degli intervistati tra i 18 e i 24 anni ha detto che preferirebbe la cioccolata al sesso, solo il 7% degli ultrasessantenni ha dato una risposta... 01.04.2022, Sputnik Italia

Un nuovo sondaggio ha rivelato che un numero cospicuo di britannici preferirebbe mangiare cioccolata che avere un rapporto sessuale, riporta il Sun.Il sondaggio, condotto da Perspectus Global, ha rivelato che il 19% degli intervistati preferirebbe la cioccolata, rispetto ad "affari di letto".Il risultato però varia in base alla fascia d'età, laddove il 25% degli intervistati tra i 18 e i 29 anni preferisce la cioccolata, solo il 7% degli ultrasessantenni ha dato una risposta simile.Nel frattempo, circa il 21% degli intervistati tra i 20 e i 44 anni, nonchè il 15% tra i 45 e i 59 anni, ha detto di preferire la cioccolata."È interessante vedere che per la Generazione Z la cioccolata è meglio, e che più si è anziani, più si preferirebbe scegliere 'affari di letto'", ha affermato Jon Horsley, uno degli statisti.La statistica, che ha calcolato le "abitudini del cioccolato", come si è espresso il giornale, dei britannici, ha anche dimostrato che nel Regno Unito le persone mangiano in media tre barrette di cioccolata alla settimana e, mentre il 67% descrive il cioccolato come "uno dei piccoli piaceri della vita", circa il 16% si definisce dipendente da cioccolata.

