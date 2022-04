https://it.sputniknews.com/20220401/due-elicotteri-militari-ucraini-attaccano-un-deposito-petrolifero-a-belgorod-in-russia---video-15771862.html

Due elicotteri militari ucraini attaccano un deposito petrolifero a Belgorod, in Russia - Video

Un deposito petrolifero ha preso fuoco stamane nella città russa di Belgorod, vicino al confine con l'Ucraina, ha affermato il governatore della regione di... 01.04.2022, Sputnik Italia

Il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha affermato che l'incendio del deposito di petrolio è stato causato da attacchi aerei effettuati da due elicotteri militari ucraini. Secondo il funzionario, due dipendenti del deposito petrolifero sarebbero rimasti feriti e ricoverati in condizioni non pericolose per la vita. Nel corso della giornata, il sindaco di Belgorod Anton Ivanov, ha invece precisato che "i due dipendenti del deposito che si trovavano sul posto durante l’esplosione non sarebbero rimasti feriti". Un video condiviso dagli utenti dei social media mostra il momento in cui è stato lanciato l’attacco aereo da parte degli elicotteri militari ucraini.Secondo il ministero per le situazioni di emergenza della Russia, otto serbatoi di carburante, contenenti 2.000 metri cubi ciascuno, sarebbero in fiamme e vi sarebbe la minaccia che il fuoco ne possa travolgere altri otti. Il ministero ha affermato che sul luogo dell'incendio stanno arrivando altre forze e mezzi antincendio: al momento sono coinvolte più di 170 persone e 50 attrezzature.

