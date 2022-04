https://it.sputniknews.com/20220401/di-maio-i-sequestri-dei-beni-degli-oligarchi-russi-ammontano-a-circa-900-milioni-di-euro-15775393.html

Di Maio: i sequestri dei beni degli oligarchi russi ammontano a circa 900 milioni di euro

In un intervista al quotidiano tedesco Bild, il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, ha fatto sapere che i sequestri dei beni degli oligarchi russi in Italia... 01.04.2022, Sputnik Italia

Ammontano a circa 900 milioni di euro i beni sequestrati in Italia agli oligarchi russi, fa sapere Luigi di Maio durante un intervista alla testata tedesca Bild, come riportato da Open.Il ministro sostiene anche che l’Italia è pronta ad assumere un ruolo di neutralità sulla situazione in Ucraina: "Come ho avuto modo di confermare alla ministra Baerbock in occasione del nostro incontro martedì, l’Italia è disponibile a contribuire agli sforzi negoziali in atto, nel ruolo di garante in possibili soluzioni di neutralità per l’Ucraina e offrendo la propria esperienza in tema di modelli di tutela delle minoranze".Il ministro pentastellato parla poi della necessita dell'UE di essere compatta di fronte alle nuove sfide: "Oggi il dibattito sulla riforma della governance economica dell'Unione attraversa una fase molto importante. Dovremmo concentrarci anzitutto sui numerosi punti di incontro già emersi e sul bisogno di conciliare stabilità e crescita, per giungere presto a un quadro più credibile e seriamente applicato. (...) L'aggressione russa contro l'Ucraina impone anche su questo fronte la massima compattezza europea", dice, ripreso da Ansa, aggiungendo che "la definizione di un nuovo quadro di regole è resa ancora più necessaria dall'accresciuta necessità di investimenti per i beni pubblici europei strategici e per l'accelerazione della transizione energetica".Il ministro degli Esteri sostiene che l’Europa deve fare la sua parte: "Alla luce del mutato contesto geopolitico e delle nostre priorità condivise in materia di clima, energia e difesa sarà fondamentale raggiungere un ampio accordo e sono convinto che vi siano tutti i presupposti per farlo nel pieno rispetto delle rispettive sensibilità nazionali. Spero che ciò avvenga già nei prossimi mesi, in linea con gli auspici della Commissione europea".

