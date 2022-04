https://it.sputniknews.com/20220401/cremlino-attacco-ucraino-al-deposito-petrolifero-a-belgorod-non-facilita-le-trattative-con-kiev-15776144.html

Cremlino: attacco ucraino al deposito petrolifero a Belgorod non facilita le trattative con Kiev

Cremlino: attacco ucraino al deposito petrolifero a Belgorod non facilita le trattative con Kiev

I dipartimenti militari dovrebbero fornire una valutazione di quanto accaduto venerdì a Belgorod, ma ciò non può essere percepito come la creazione di... 01.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-01T16:50+0200

2022-04-01T16:50+0200

2022-04-01T16:50+0200

la situazione in ucraina

mondo

difesa

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/366/72/3667247_0:105:3077:1836_1920x0_80_0_0_1264c449df88e1aa9d11bb5e5c2f0d2b.jpg

Il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov ha riferito dell'incendio ad un impianto petrolifero nel capoluogo. Ha specificato che a provocare il rogo è stato un attacco di due elicotteri ucraini entrati nello spazio aereo russo a bassa quota. Il sindaco di Belgorod e un rappresentante di Rosneft hanno dichiarato che non ci sono state vittime a causa dell'incendio."Non spetta a noi, nell'amministrazione del presidente, fornire valutazioni. Questo dovrebbe comunque essere fatto da professionisti. La superiorità della Russia nell'aria nell'operazione è un dato di fatto. Le valutazioni non dovrebbero essere fatte da noi, ma dai nostri dipartimenti militari", ha detto Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

https://it.sputniknews.com/20220401/russia-elicotteri-ucraini-attaccano-un-deposito-di-petrolio-a-belgorod---foto-video-15769992.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa, politica