https://it.sputniknews.com/20220401/covid-le-nuove-regole-a-scuola-15770777.html

COVID, le nuove regole a scuola

COVID, le nuove regole a scuola

Con la fine dello stato di emergenza COVID si entra nella nuova fase di gestione del virus. Cosa cambia da oggi per le attività scolastiche? 01.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-01T09:47+0200

2022-04-01T09:47+0200

2022-04-01T09:47+0200

italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/15770702_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_3c8b8e500bc4873b87fe26b002ddb55a.jpg

Attività in presenzaIl divieto di recarsi a scuola rimane in vigore se si è positivi al COVID oppure con una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.Se nelle scuole dell'infanzia e nei servizi educativi per l'infanzia ci sono almeno quattro alunni positivi nella stessa classe, si può proseguire con le attività in presenza. Per dieci giorni dall'ultimo contatto con un positivo è necessario indossare la mascherina FFP2.In caso si manifestano sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o molecolare che si fa ripetutamente fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto se si è ancora sintomatici. Il test negativo deve essere attestato con autocertificazione.DADGli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, positivi al COVID e quindi isolati, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. Per loro sarà possibile rientrare in classe dopo aver ottenuto l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

https://it.sputniknews.com/20220331/svizzera-cancella-tutte-le-restrizioni-covid-dal-1-aprile-15760843.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus in italia