Covid, infettivologi spingono per l'obbligo di quarta dose ad over 80 e fragili

Covid, infettivologi spingono per l'obbligo di quarta dose ad over 80 e fragili

Lo ha sostenuto in un'intervista con Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali. 01.04.2022, Sputnik Italia

Secondo Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali, in merito all'opportunità dell'obbligo della quarta dose di vaccino contro il Covid, bisogna decidere prima dell'autunno in maniera chiara e univoca, partendo dal presupposto che gli over80 devono fare la dose di richiamo, mentre per altre categorie bisognerebbe decidere in base alle fasce d'età, tutelando le persone fragili, ovvero chi soffre di patologie croniche.Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1, aveva dichiarato in merito alla quarta dose che "se si deciderà, sarà per fasce di anziani".In Italia, secondo gli ultimi dati, ci sono stati 14.642.354 casi di Covid dall'inizio della pandemia, di cui 13.205.927 è il numero delle guarigioni, 159.383 sono stati i decessi e gli attualmente positivi sono pari a 1.277.044.

