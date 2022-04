https://it.sputniknews.com/20220401/corea-del-sud-due-aerei-militari-si-scontrano-in-volo-quattro-morti--15777831.html

Corea del Sud: due aerei militari si scontrano in volo, quattro morti

Corea del Sud: due aerei militari si scontrano in volo, quattro morti

Sono tutti morti i militari a bordo dei due veivoli che oggi si sono scontrati tra di loro nei cieli della Corea del Sud. 01.04.2022, Sputnik Italia

Sono due addestratori KT-1 impiegati in manovre di esercitazione i veivoli che si sono scontrati stamani nei cieli vicino alla città di Sacheon, a circa 300km a sud di Seul; nulla da fare per i quattro soldati che erano a bordo, nel mentre le autorità militari hanno aperto un'indagine per risalire alle cause dell’incidente, come ha dichiarato in una nota il Ministero della difesa.I due aerei militari si sarebbero scontrati a mezz'aria per poi precipitare al suolo, alcune loro parti incandescenti, piovute dal cielo, sarebbero cadute sul tetto di una chiesa provocando un incendio prontamente domato, secondo quanto riferito dall'agenzia stampa sudcoreana Yonhap.Questo non è il primo incidente che quest’anno ha visto coinvolti veivoli dell’aeronautica militare sudcoreana, in gennaio infatti un F-5 e’ precipitato causando la morte del suo pilota.

