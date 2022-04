https://it.sputniknews.com/20220401/commissario-europeo-breton-spiega-lo-schema-per-rinunciare-al-gas-russo-15772359.html

Commissario europeo Breton spiega lo schema per rinunciare al gas russo

Commissario europeo Breton spiega lo schema per rinunciare al gas russo

La Commissione Europea ha preparato un piano di emergenza per sostituire il gas russo per un volume di 155 miliardi di metri cubi all'anno, ma in caso del... 01.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-01T14:20+0200

2022-04-01T14:20+0200

2022-04-01T14:20+0200

mondo

ue

economia

energia

gas

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/10335077_0:24:3216:1833_1920x0_80_0_0_cc8a7b86881570c74f4ac762857d232f.jpg

Lo scorso 23 marzo il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il passaggio ai rubli nei pagamenti del gas naturale con i paesi dell'UE e ad altri paesi che hanno introdotto misure restrittive per rinunciare a dollari ed euro. Giovedì 31 marzo, il presidente russo ha firmato un decreto pertinente e ha annunciato che la Russia considererà come inadempimento degli obblighi previsti dai contratti sul gas da parte dei cosiddetti "paesi ostili" se non pagano in rubli a partire dal 1° aprile.Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, nel 2021 l'UE ha importato dalla Russia 155 miliardi di metri cubi di gas naturale, ovvero il 45% delle importazioni europee e il 40% del suo consumo complessivo.Il commissario europeo ha spiegato che in caso dello stop delle forniture di gas russo, all'UE serviranno "misure estreme". In particolare, Breton ha parlato della possibilità di utilizzare il carbone, che permetterebbe di sostituire 20 miliardi di metri cubi, nonché le centrali nucleari, la cui capacità è pari a 12,5 miliardi di metri cubi."Ovviamente dovremmo trovare il modo per redistribuire l'energia e aiutare, con spirito di solidarietà, quei Paesi che hanno scelto di essere più dipendenti dal gas e in particolare da quello russo", ha detto Breton.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, ue, economia, energia, gas, russia