Cingolani, non avremmo grossi problemi senza il gas russo: "stiamo lavorando con ampio anticipo"

Cingolani, non avremmo grossi problemi senza il gas russo: "stiamo lavorando con ampio anticipo"

Il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha dichiarato che se dovessero essere interrotte le forniture di gas russo, l'Italia non... 01.04.2022, Sputnik Italia

È positivo il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, riguardo alla possibile interruzione nelle forniture di gas dalla Russia:Cingolani spiega come l'obiettivo dell'Italia sia quello di "diventare indipendenti dalla Russia in tempi molto rapidi".Il ministro fa sapere che l'Italia sta lavorando per firmare contratti con altri paesi, per diversificare le fonti.Gazprom, intanto, ha fatto sapere ai suoi clienti europei che accetterà soltanto pagamenti in rubli russi.

