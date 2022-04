https://it.sputniknews.com/20220401/alla-russia-nessun-chiarimento-dagli-usa-sulle-ricerche-biologiche-in-ucraina-15778730.html

Alla Russia nessun chiarimento dagli Usa sulle ricerche biologiche in Ucraina

La Russia non ha ancora ricevuto alcun chiarimento dagli Stati Uniti sulle loro attività biologiche militari in Ucraina, ha affermato Dmitry Polyansky, vice... 01.04.2022, Sputnik Italia

In particolare, secondo il diplomatico, la Federazione Russa ha chiesto di spiegare perché il Dipartimento di Stato continua a insistere sul fatto che gli Stati Uniti non abbia collaborazioni con nessun laboratorio in Ucraina, mentre ci sono prove documentate che il Pentagono li controllasse direttamente. Secondo Polyansky, gli Stati Uniti si sono rifiutati di commentare le prove presentate, definendole disinformazione russa.

