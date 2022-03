https://it.sputniknews.com/20220331/ucraina-quasi-30-mila-rifugiati-ottengono-la-protezione-temporanea-15767096.html

Ucraina, quasi 30 mila rifugiati ottengono la protezione temporanea

31.03.2022

Il premier spagnolo ha osservato che a breve questo numero aumenterà, raggiungendo i 70.000.Stando ai dati pubblicati sul sito web dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), più di 4 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina dal 24 febbraio al 29 marzo. Di questi, più di 2,3 milioni di profughi hanno attraversato il confine con la Polonia, oltre 600mila - con la Romania, 387mila - con la Moldova e 365mila - con la Ungheria, oltre 350mila persone sono partite per la Russia.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono oggetto di violenze e genocidio da parte del regime di Kiev da otto anni". Per questo motivo, si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e de-nazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il ministero della Difesa della Federazione Russa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto delle forze armate russe, le milizie delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk sviluppano la loro offensiva, ma nei piani della Russia non figura l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.Il 25 marzo, il ministero della Difesa russo ha comunicato che gli obiettivi principali della prima fase dell'operazione sono stati raggiunti, alla luce della significativa riduzione del potenziale di combattimento dell'Ucraina, mentre l'obiettivo principale è la liberazione del Donbass.

