Torino: arrestato componente dell’organizzazione terroristica sudamericana Its

31.03.2022

In manette a Torino un uomo ritenuto appartenente al gruppo terroristico internazionale ‘Individualistas Tendiendo a lo Salvaje I.T.S.’, formazione estremista sudamericana ritenuta responsabile di oltre 100 attentati in diversi paesi del mondo.L'operazione di polizia è stata condotta dalla Digos di Milano in stretta collaborazione con il Servizio per il Contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno Dcpp/Ucigos.L’uomo si trova in questo momento in carcere e l'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Torino su richiesta della Procura della Repubblica, a lui viene contestato il reato di associazione a delinquere con finalità di terrorismo, ex art. 270 bis.

