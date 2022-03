https://it.sputniknews.com/20220331/svizzera-cancella-tutte-le-restrizioni-covid-dal-1-aprile-15760843.html

Svizzera cancella tutte le restrizioni COVID dal 1° aprile

Il governo svizzero ha preso la decisione di revocare tutte le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del coronavirus. 31.03.2022, Sputnik Italia

A partire dal 1 aprile in Svizzera viene revocato l'obbligo della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture mediche, nonché l'obbligo di isolamento per coloro che sono risultati positivi al COVID-19, fa sapere il governo in una nota pubblicata sul sito web del Consiglio federale.Il documento spiega che "la maggior parte dei compiti in materia di gestione della pandemia torneranno ad essere in primo luogo di competenza dei Cantoni".Le autorità elvetiche hanno deciso di pianificare una fase di transizione fino alla primavera del 2023 che prevede un alto livello di vigilanza durante il ritorno alla normalità. In particolare si tratta di misure come test, vaccinazioni e tracciamento dei contatti.

