https://it.sputniknews.com/20220331/su-richiesta-lambasciata-slovena-a-kiev-ritira-la-bandiera-nazionale-ricorda-quella-russa-15767747.html

Su richiesta, l'ambasciata slovena a Kiev ritira la bandiera nazionale: ricorda quella russa

Su richiesta, l'ambasciata slovena a Kiev ritira la bandiera nazionale: ricorda quella russa

È stato chiesto all'ambasciata della Slovenia in Ucraina, a soli due giorni dal suo ritorno nel Paese, che la bandiera venisse ammainata, poichè simile alla... 31.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-31T19:51+0200

2022-03-31T19:51+0200

2022-03-31T19:51+0200

slovenia

ambasciata

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/304/98/3049871_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2c70c91ae287f1f259e5c749c6bcf0be.jpg

L'ambasciata slovena in Ucraina ha rimosso la sua bandiera nazionale a causa della somiglianza col tricolore russo, ha annunciato ieri, 30 marzo, Bostjan Lesjak, incaricato della rappresentanza diplomatica, all'emittente Radiotelevizija Slovenija."Abbiamo issato con orgoglio la bandiera della Slovenia e dell'UE al nostro rientro a Kiev. (...) Però, al mattino, i rappresentanti della Guardia Nazionale ucraina, e poi i poliziotti, sono venuti e ci hanno chiesto molto educatamente se avremmo potuto ritirare temporaneamente la bandiera slovena, perchè troppo simile a quella russa", ha spiegato Lesiak.La bandiera russa e quella slovena hanno gli stessi colori e nello stesso ordine: bianco, azzurro e rosso, ma l'emblema sloveno include lo stemma con i simboli stilizzati di stelle, montagne, fiumi e del mare.L'ambasciata slovena ha ricominciato a lavorare in Ucraina solo lunedì 28 marzo, dopo aver evacuato tutti i diplomatici il 26 febbraio, a causa dell'inizio dell'operazione militare speciale russa.Tomaz Mencin, ambasciatore sloveno per l'Ucraina, continua a lavorare da Rzeszow, in Polonia, non molto lontano dalla frontiera, fa sapere il ministro degli esteri sloveno.

https://it.sputniknews.com/20220330/slovacchia-ordina-di-tagliare-il-personale-dellambasciata-russa-a-35-persone-15761789.html

slovenia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovenia, ambasciata, ucraina