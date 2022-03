https://it.sputniknews.com/20220331/putin-richiede-i-pagamenti-in-rubli-i-prezzi-del-gas-volano-a-1450-per-mille-metri-cubi-15768488.html

Putin richiede i pagamenti in rubli, i prezzi del gas volano a $1.450 per mille metri cubi

A marzo, Putin ha dato istruzioni al governo e a Gazprom di ricevere i pagamenti di gas da parte dei paesi che hanno introdotto le sanzioni solo in rubli entro... 31.03.2022, Sputnik Italia

I futures sul gas per l'Europa hanno raggiunto i 1.450 dollari per mille metri cubi, a seguito della dichiarazione di Vladimir Putin di ricevere solo i pagamenti in rubli. Lo si apprende dai dati della borsa di Londra ICE Exchange.I prezzi dei futures di aprile sull'indice TTF hanno raggiunto i 1.448 dollari.Ciò fa seguito all'annuncio dato da Putin, durante un incontro virtuale con i suoi collaboratori, di aver firmato un decreto che regola il commercio di gas con i cosiddetti "paesi ostili", il che significa che i paesi disposti a continuare ad acquistare gas russo dovrebbero aprire conti bancari nelle banche russe e pagare in rubli.All'inizio di marzo, Putin ha affermato che i paesi che in precedenza avevano imposto sanzioni contro la Russia per la sua operazione speciale in Ucraina avrebbero dovuto pagare i loro acquisti di gas naturale in rubli. Ha incaricato Gazprom, la Banca Centrale e il governo di passare ai pagamenti in rubli entro il 1° aprile.

