Operazione militare in Ucraina, ministero Difesa russo: offensiva nel Donbass prosegue

Operazione militare in Ucraina, ministero Difesa russo: offensiva nel Donbass prosegue

Le milizie delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk (rispettivamente DPR e LPR) continuano ad avanzare nel Donbass, 90 soldati delle forze governative ucraine sono stati uccisi in ventiquattro ore, ha dichiarato il generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo. Le truppe della DPR hanno abbattuto 2 elicotteri Mi-8 che stavano cercando di evacuare i comandanti del reggimento nazionalista Azov* da Mariupol, ha detto ai giornalisti il portavoce del ministero della Difesa. Secondo il generale Konashenkov, la mattina del 31 marzo, il regime di Kiev ha tentato di evacuare da Mariupol con due elicotteri Mi-8 uomini del comando del reggimento di nazionalisti ucraini Azov.Il secondo Mi-8 ucraino, come specificato dal rappresentante del ministero della Difesa russo, "è stato danneggiato da un missile, dopodichè si è diretto in mare ma è precipitato a 20 chilometri dalla costa".Le forze armate russe hanno distrutto 28 strutture militari in Ucraina nell'ultimo giorno, inclusi tre depositi di armi, ha proseguito Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo.L'esercito russo ha distrutto quasi 350 droni ucraini e più di 1.800 veicoli blindati dall'inizio dell'operazione speciale. Inoltre sono stati distrutti anche 195 lanciarazzi multipli, 766 pezzi di artiglieria, nonché 1.704 unità di mezzi militari speciali dell'esercito ucraino.* formazione illegale in Russia

