Mosca preoccupata per i piani di Daesh per destabilizzare la situazione in Asia centrale -Lavrov

Mosca preoccupata per i piani di Daesh per destabilizzare la situazione in Asia centrale -Lavrov

Mosca è preoccupata per i piani dei terroristi Daesh* di "esportare" l'instabilità in Asia centrale e Russia, ha affermato stamane, giovedì 31 marzo, il... 31.03.2022, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri ha anche espresso preoccupazione per la concentrazione delle unità Daesh vicino ai confini afghano-tagiki e afghano-uzbeki. Lavrov è arrivato nel distretto cinese di Tunxi per colloqui con la sua controparte mercoledì nell'ambito della sua visita di due giorni nella nazione asiatica. Durante l'incontro ha informato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi anche sul corso dell'operazione speciale della Russia in Ucraina e sulla dinamica dei colloqui con Kiev. I diplomatici hanno notato la controproducenza delle sanzioni unilaterali illegali imposte alla Russia dagli Stati Uniti e dai suoi alleati durante i colloqui in Cina. *Daesh (noto anche come ISIS/ISIL/IS) è un'organizzazione terroristica messa fuori legge in Russia e in molti altri stati

