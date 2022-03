https://it.sputniknews.com/20220331/ministero-difesa-russo-accusa-pentagono-coinvolgimento-diretto-in-bio-laboratori-in-ucraina-15769084.html

Ministero Difesa russo accusa Pentagono: coinvolgimento diretto in bio-laboratori in Ucraina

Il Pentagono è direttamente coinvolto nella pianificazione e nell'attuazione di progetti biologici sul territorio dell'Ucraina, ha affermato oggi il generale... 31.03.2022, Sputnik Italia

Kirillov ha osservato che le attività della compagnia Black and Veach hanno sollevato molti interrogativi anche tra i servizi segreti ucraini (Sbu). Ha riportato una citazione da un memorandum del dipartimento della Sbu di Kherson del 2017, secondo cui la DTRA (US Defense Threat Reduction Agency) intende attraverso questa società stabilire il controllo sul funzionamento dei bio-laboratori in Ucraina che effettuano ricerche su infezioni pericolose. Metabiota a sua volta è nota per i suoi sviluppi nella previsione di focolai di malattie infettive ed essa si rivolge il Pentagono per richiedere la modellazione della situazione epidemiologica nello spazio post-sovietico, ha affermato Kirillov.

